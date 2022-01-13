إصابة 4 أشخاص ونجاة رئيس قرية «المراشدة» في حادثي سير بقنا

أصيب 4 أشخاص اليوم الخميس، إثر تصادم ميكروباص بعمود إنارة بقرية المراشدة، بمركز الوقف، شمال محافظة قنا، فيما نجا رئيس قرية المراشدة من حادث سير.

وتلقى مرفق الإسعاف بقنا، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بقرية المراشدة، بمركز الوقف، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

أسماء المصابين في حادث قرية المراشدة

وتبين إصابة كل من «محمد محمود إبراهيم، 32 عاما، وعلاء حسين رسلان، 35 عاما، باشتباه مابعد الارتجاج، وهاشم كمال رسلان، 30 عامًا، ومحمد رمضان إبراهيم 47 عاما، بكدمات بالجسم»، وجرى نقل المصابين لمستشفى قنا العام، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

نجاة رئيس قرية المراشدة من حادث سير

فيما تعرض عبدالقادر شعبان، رئيس الوحدة المحلية لقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، لحادث على طريق القرية الصحراوي.

وطمأن «عبدالقادر» الأهالي عقب الحادث، مشيرا إلى أن العناية الإلهية حفظته، ولم يصب بأي أذى والحادث مر بسلام، موجها الشكر الجزيل إلى الأهالي والقيادات وكل من قام بالتواصل معه للاطمئنان عليه.