احتجاجات تعم شوارع أمستردام رفضا لقيود مكافحة كورونا «فيديو»

شهدت شوارع العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم، احتشاد آلاف المحتجين، رفضا لإجراءات فرضتها السلطات في إطار مواجهة فيروس كورونا، وحملة التطعيم التي تقودها، تزامنا مع تسجيل أرقام إصابات قياسية خلال الأيام الأخيرة، في مشهد بات مألوفا في كثير من الدول الأوروبية.

وسجلت هولندا اليوم، رقما قياسيا للإصابات بفيروس كورونا، يتجاوز 36 ألف حالة إصابة، بحسب السلطات الصحية الهولندية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى أكثر من 3.5 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد، بينما جرى تسجيل أكثر من 21 ألف حالة وفاة.

وإثر الاحتجاجات، أعطت السلطات للشرطة حق التوقيف والتفتتيش بعدة مناطق في مدينة أمستردام، كما انتشرت عشرات من سيارات مكافحة الشغب للشرطة الهولندية في مختلف أحياء العاصمة، للتعامل مع الاحتجاجات التي خرجت اليوم، وفق ما نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ولفتت الوكالة، إلى أن المحتجين كانوا يحملون لافتات مناوئة للقيود المفروضة لمواجهة كورونا، كما رفعوا مظلات صفراء، فيما يبدو أنه تأثرا بجماعة السترات الصفراء التي خرجت في فرنسا قبل أيام، باحتجاجات ضد إجراءات الدولة لمكافحة كورونا.

NETHERLANDS

Several thousand people demonstrate in #Amsterdam in the Netherlands against health restrictions and the #healthpass. #Museumplein pic.twitter.com/befJQjmEhx