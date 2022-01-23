أمين الفتوى يكشف حقيقة تحريم بيع القطط في حديث نبوي (فيديو)

يتساءل البعض عن حكم بيع القطط بما أنها حيوانات أليفة، وهو السؤال الذي طرحه أحد الأشخاص خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية يقول فيه «هل بيع القطط حلال أم حرام مع العلم أنهم يأكلون أكل مخصص ولا يأكلون بقية الطعام، حيث ينفق عليهم أموال الأكل والرعاية» وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على هذا السؤال خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل «فيسبوك».

تحريم بيع القطط

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أن سبب هذا السؤال هو أن هناك حديث ورد عن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم ينهي فيه عن بيع القطط، وهو ما يجعل البعض يظن أن الحديث يشمل كل أنواع القطط وليس هذا هو مقصد الرسول في الحديث الشريف.

حكم بيع القطط

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر لصفحة الدار عبر «فيسبوك»، أن القطط إما أن تكون مملوكة للإنسان أو غير مملوكة له، حيث أن قطط الشارع ليست ملك للإنسان لا يجوز أن يبيعها، حيث أن شرط البيع أن يكون الشيء المباع ملك للبائع.

شرط بيع القطط

وأشار الدكتور محمود شلبي، إلى أن الحديث الذي ينهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع القطط يتعلق بالقطط غير المملوكة التي لا يكون للإنسان ملك فيها، ولكن القطط التي يملكها الإنسان ويربيها في بيته لا حرج في بيعها.

بيع القطط

وكانت دار الإفتاء المصرية قد بينت عبر موقعها الإلكتروني حكم بيع القطط، حيث قالت إنه يجوز لك شرعًا بيع قطتك، ويحل لك الانتفاع بثمنها وفقًا لما ذهب إليه جماهير العلماء والفقهاء، فإن لم تكن في حاجة إلى الثمن وقمت بإهدائها لأحد أصدقائك للخروج من خلاف من حرم ثمن الهر ومن كرهه من أهل العلم؛ كان ذلك تصرُّفًا مستحبًّا، ولك فيه أجر من الله سبحانه وتعالى.