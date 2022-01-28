توفير 170 فرصة عمل برواتب تصل إلى 3500 جنيه بالوادي الجديد

تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، من بعد غد الأحد، قبول طلبات راغبي العمل على 170 فرصة عمل للشباب من الجنسين، في 5 شركات ومصانع بالقطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 3500 جنيه، فضلا عن تأمينات اجتماعية وصحية، ووسيلة مواصلات ذهابا وإيابا، وتوفير ملابس للعمل، ومكافآت وحوافز.

وزير القوى العاملة: توفير فرص لائقة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن فرص العمل، وقال إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين محمد طليب، مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 90 عامل تعبئة وتغليف، و15 عامل فرز، و15 عامل نزع، و3 عمال تحميل، و15 عاملا عاديا، و5 نجارين مسلح، و5 نجارين باب وشباك، و5 حدادين مسلح، و2 طباخ، و2 أخصائي خطوط بلاستيك، و10 عمال زراعيين، وفطايري، وحلواني، وصانع مخبوزات.

تأمينات ومواصلات وملابس عمل ومكافآت وحوافز

وأضاف مدير المديرية أن الرواتب تصل إلى 3500 جنيه، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية وصحية، ووسيلة مواصلات ذهابا وإيابا، وتوفير ملابس للعمل، ومكافآت وحوافز، مع توقيع عقد العمل فورا، بداية استلام الوظيفة.

وأشار «طليب» إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمديرية القوى العاملة (مكتب تشغيل الخارجة والفرافرة) في أوقات العمل الرسمية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.