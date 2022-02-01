دخول 400 سيارة «هايبرد» ذات محركين للسوق المصرية.. شروط الترخيص

شهدت السوق المصرية دخول سيارات جديدة ذات محركين «بنزين وكهرباء - هايبرد»، مستعملة، حيث تم الإعلان عن دخول ما يقرب من 400 سيارة إلى السوق بعد الإفراج الجمركي عنها، وقال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الوزارة أعلنت أن السيارات التي تعمل بمحركين، سيتم معاملتها بنفس معاملة السيارات التي تعمل بمحرك واحد.

وأكد المصدر أن من ضمن شروط ترخيصها والإفراج الجمركي عنها أن يتم شحن السيارة «الهايبرد»، أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وألا يكون قد سبق استخدامها وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

السيارات ذات المحركين

كما صرح مصدر بوزارة المالية لـ«الوطن»، أنّ مصلحة الجمارك بدأت الإفراج عما يقارب 400 سيارة «هايبرد»، من العلامات التجارية الأوروبية «مرسيدس ولاند روفر وبي إم دابليو»، وأنّ جميع تلك السيارات مستعملة سابقا وجاري تسليمها لمستورديها.

يُذكر أن سوق السيارات المحلية، شهد خلال عام 2022 طرح سيارات لا يتعدى سعرها 200 ألف جنيه، من بينها السيارة «لادا جرانتا»، موديل 2022 وتتوافر داخل السوق المحلية في 3 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 174,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 194,000 جنيه، ضمن قائمة المنافسين في الفئة السعرية الأقل من 200 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا إلى 204,000 جنيه.

رينو لوجان موديل 2022

العلامة التجارية الفرنسية للسيارة «رينو لوجان»، 2022 ضمن فئة السيدان، وتأتي داخل السوق المحلي في 6 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 188,000 جنيه ضمن قائمة السيارات ذات السعر الأقل من 200 ألف جنيه، وتأتي الفئة الثانية بسعر 209,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 216.000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 226,000 جنيه، والفئة الخامسة بسعر 236,000 جنيه، والفئة السادسة والأعلى تجهيزًا بسعر 246,000 جنيه.