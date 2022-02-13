بنتلي «كونتيننتال جي تي» تحصد لقب أفضل سيارة لعام 2022

أعلنت شركة «بنتلي موتور» أول جائزة «أفضل سيارات» لها من مجلة السيارات «auto motor und sport»، وفقاً لما نشره موقع الشركة، إذ جرى اختيار «بنتلي كونتيننتال جي تي» الفاخرة من قبل أكثر من 100 ألف قارئ في فئة الواردات الفاخرة لهذه النسخة، ولا يزال الجيل الثالث من «بنتلي كونتيننتال جي تي» الأحدث يمثل قمة «الكوبيه» الفاخرة في العالم، إذ يمزج بين الأداء القوي وأحدث التقنيات المتطورة.

تصميم السيارة

وجرى تصميم هذه السيارة الكوبيه المحددة وهندستها وصنعها يدويًا في بريطانيا، وهي تقدم للعملاء مجموعة فريدة من القدرات، كما تمّ تقديمها في مجموعتين مختلفتين من المحركات وستة مشتقات مختلفة عبر الأسواق الأوروبية.

وتأتي السيارة من الداخل مصنوعة بشكل يدوي، وتدمج «كونتيننتال جي تي» المواد الطبيعية بسلاسة مع قشور خشبية نادرة، وتضم قمرة القيادة لوحة عدادات متقدمة تركز على السائق، بالإضافة إلى خيار شاشة بنتلي الدوارة من 3 جوانب.

علامة فارقة

وعلق الدكتور ماتياس رابي عضو مجلس الإدارة للهندسة: «يسعدنا أن كونتيننتال جي تي تصدرّت فئة الواردات الفاخرة، لطالما كانت GT علامة فارقة للمنتج منذ إطلاقها، وهذه الجائزة هي دليل إضافي على جاذبيتها باعتبارها سيارة جراند تورر».

وعلق بالاز روز المدير الإقليمي في أوروبا قائلا: «نود أنَّ نشكر شركة auto motor und sport وقرائها على هذه الجائزة المرموقة، حيث إنه لشرف مطلق أن نرى سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي الخاصة بنا تلقى استحسانًا كبيرًا».

وأضاف أنَّ «علامة بارزة أخرى إلى نجاح علامتنا التجارية الفاخرة، وعلى الرغم من النجاح الذي لا يُقاس على حجم المبيعات وحده، جنبًا إلى جنب مع الأداء القوي الذي تمّ الإعلان عنه قبل أسابيع قليلة، فإن بنتلي موتورز أوروبا في وضع قوي لعام آخر مثير قادم».

جدير بالذكر أنَّ شركة «بنتلي» قد أعلنت عن عام قياسي جديد بمبيعات إجمالية بلغت 14659 في عام 2021، بزيادة قدرها 31% عن العام السابق، وقدمت أوروبا مساهمة قوية بتسليم 2520 سيارة، مقابل رقم 2193 في عام 2020، بزيادة قدرها 15% مدفوعة بالتساوي في المبيعات.