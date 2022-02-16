آخر تطورات شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية: انتقال تجريبي لمدة 6 أشهر

شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية تعد من أكثر عمليات البحث، التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الأيام، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين عن هذه الشقق، والتي تقع داخل مدينة بدر، لكونها من أقرب المدن إلى العاصمة الجديدة، إذ تقع على بعد مسافة قليلة منها، مما جعلها الاختيار الأول أمام الدولة.

جاء ذلك تزامنًا مع استمرار فترة الانتقال التجريبي لموظفي العاصمة الإدارية، وذلك لمدة 6 أشهر، ويضم مشروع شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 15 ألف وحدة سكنية، ضمن مرحلتين من المشروع، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع تماما، وجاهزة للتسكين في أي وقت، ويتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع داخل المدينة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية، وفقا لتصريحات المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، لـ«الوطن».

آخر تطورات شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية

- تضم المرحلة الأولى من مشروع شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية داخل مدينة بدر، 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة.

- جرى الانتهاء من التشطيبات وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة فى المرحلة الأولى من شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية.

- يضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، عددًا من المباني الخدمية، لتوفير حياة متكاملة لموظفي العاصمة الإدارية داخل المدينة، ويبلغ عدد تلك المباني الخدمية نحو 13 مبنى خدميًا.

- يتم حاليًا العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة داخل المدينة، منذ قرابة شهرين.

- تضم هذه المرحلة 4704 وحدات سكنية، بإجمالي 196 عمارة، بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون كمبوند سكنيًا واحدًا.

- بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة الإدارية، داخل مدينة بدر 20%.

- تتكون العمارة الواحدة، داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمدينة بدر من 6 أدوار.

- الدور الواحد يضم 4 شقق، بإجمالي 24 وحدة سكنية داخل كل عمارة.

- تتراوح مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، ما بين 115 إلى 118 مترا.

- تتكون الشقة من «3 غرف وصالة وريسيبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية»، وهناك بعض الوحدات تضم «بلكونتين».