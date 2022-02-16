عاجل.. مصرع 3 أشخاص صدمتهم سيارة نقل وفرت هاربة بدمياط

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم مروع بمحافظة دمياط، قبل قليل، بين سيارة نقل ودراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق «دمياط - الزرقا»، بالقرب من مزرعة «الكاشف»، في مدينة الزرقا، مساء اليوم الأربعاء.

وكشف شهود عيان أن سيارة نقل مسرعة صدمت دراجة نارية، كانت تقل 3 أشخاص، على الطريق بين مدينتي الزرقا ودمياط، مما أسفر عن مصرعهم، وفر سائق السيارة المتسببة في الحادث هارباً بها.

تفاصيل حادث التصادم على طريق «دمياط - الزرقا»

وفور إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث، انتقلت قوة من ضباط مركز شرطة مركز الزرقا إلى موقع الحادث، للتعرف على ملابسات وأسباب الحادث، ويجري تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق.

أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل جثث 3 أشخاص إلى مشرحة مستشفى الزرقا المركزي، وتم الكشف «صلاح جمال الصعيدي»، و«عمار أبو شعير»، و«محمد عبد العليم»، وجميعهم من قرية «دقهلة»، التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وجرى تسيير الحركة المرورية.