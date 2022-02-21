برلماني: تغليظ عقوبة تبوير الأراضي لا يكفي لمنع التعديات

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر تدير ملف المياه بمنتهى الحكمة والرشد، وستصل لمستويات عالمية في ملف إعادة استخدامها، متابعا: «مطمنين إن إحنا بندير ملف المياه بمنتهى الحكمة والرشد، وهنوصل قريب لمستويات عالمية لإعادة استخدام المياه بس أعمل تنمية بإني أزود الرقعة الزراعية عشان تظبط معايا الميزان التجاري، مينفعش كل ما نزود الأراضي الزراعية يزيد تبوير الأرض في الوقت نفسه».

تغليظ عقوبة تبوير الأراضي الزراعية ليس حلا

وأضاف «السجيني» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن تغليظ عقوبة تبوير الأرض الزراعية ليس حلا، ولكن يجب فهم سبب فعل المواطن، وهذا هو عمق المشكلة، مشيرا إلى أنه طالما المواطن لديه احتياج يجب تلبيته.

المواطن لا يرى التبوير جريمة

وتابع رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب: «المواطن لا يرى تبوير الأراضي الزراعية جريمة، ويرى الدولة هي التي تمارس جريمة في أرضه، عندما تجبره على استخراج رخصة بناء».

وذكر، «المواطن يريد مخططا من أجل ظهير صحراوي لتوفير طرق، وده بيحصل في حتت وحتت بصراحة، وأنا كلامي على القري مش في النجوع والعزب، ولابد إني أكمل المعادلة، وأشوف باقي الأمور إيه، الجميع متعاون في التصدي لملف تبوير الأراضي، ودي مشكلة متجذرة في الممارسة المصرية بقالها 50 سنة، وإحنا مش أشطر وأكثر وطنية من اللي سبقنا وكان عاوز يتصدر لها، واللي سبقونا برضه نواياهم كانت مخلصة».