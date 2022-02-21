«الأقصر» ضمن أفضل 5 جامعات متميزة بمراكز الفنون

حصلت جامعة الأقصر، على لقب أفضل خمس جامعات بمراكز الفنون،. بحسب ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن أسماء الجامعات المتميزة خلال الفصل الدراسي الأول بمراكز الفنون بالجامعات في نسخته الرابعة.

وشهدت القائمة تواجد جامعة الأقصر، برفقة جامعات القاهرة والمنيا والمنوفية وأسيوط.

الجدير بالذكر أن مراكز الفنون بالجامعات تنفذه وزارة الشباب والرياضة داخل 20 جامعة حكومية لتعليم الفنون في مجالات الموسيقى والكورال والمسرح، والفنون التشكيلية والفنون الشعبية.

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عن سعادته بتواجد الجامعة ضمن أفضل 5 جامعات متميزة بمراكز الفنون، مؤكدا أن هذه المراكز المتقدمة تعكس الجهد المشترك بين الطلاب وإدارة الجامعة، مشيرا إلى أن الأنشطة الطلابية هي المحفز الثاني لبناء شخصية الطالب لأنها تكمل العملية التعليمية، وتسهم في رفع اسم جامعة الأقصر عاليا.