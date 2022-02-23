تجديد حبس متهم بضرب زوجته وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى المستشار محمد البليشي رئيس نيابة مركز المحلة، بتجديد حبس الزوج المتهم في واقعة الاعتداء على زوجته والشروع في قتلها وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة لدفعها للتنازل عن حقوقها الشرعية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان.

تجديد حبس الزوج 15 يوما

كما وجهت النيابة العامة بضرورة توقيع الكشف الطبي الشرعي على الزوجة الضحية، لحصر إصابتها، وسماع أقوال شهود عيان حول وقائع قفزها من شرفة منزلها هربا من بطش زوجها المتهم بإكراهها على التنازل عن حقوقها الشرعية.

النيابة العامة تستعجل تقارير الأدلة الجنائية

كما شددت النيابة العامة في تعليماتها بضرورة استعجال تقارير الأدلة الجنائية وإدارة التوثيق والتزوير حيال وقائع الإكراه على توقيع إيصالات أمانة من عدمه، للتأكد من جود شبهة جنائية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكشف شهود عيان من أهالي القرية، أن الزوجه سعت للهرب حال تعدي زوجها عليها من خلال التخلص من حياتها بالقفز من الطابق الثالث من شرفة منزلها بنطاق قرية المعتمدية، ما تسبب في إصابتها بكدمات وسحجات، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى المحلة العام لإسعافها.

شهود عيان: الزوجة قفزت من شرفة منزلها للهرب من بطش الزوج

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي القرية بمحاولة انتحار «ميادة.ن .ت» بالقفز من شرفة منزلها، وإصابتها بكدمات وسحجات وكدمات وكسور بأطراف جسدها، ووصولها إلى مستشفى المحلة العام.

وتمكن ضباط مباحث مركز المحلة، تحت إشراف الرائد محمد عمارة رئيس مباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط الزوج المتهم «هيثم .م»، 36 سنة.

وبمواجهته المتهم، اعترف بارتكاب تلك الوقائع مع زوجته بقصد إجبارها على التخلي عن حقوقها الشرعية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت تجديد حبس المتهم.