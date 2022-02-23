الشناوي لـ«المنتخب»: لم أشارك أمام «المقاصة» مصابا.. وجاهز للمشاركة

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، على الاطمئنان على حالة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عقب مشاركته لأول مرة منذ فترة طويلة، في مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة، التي أقيمت أمس، على ستاد السلام، ضمن لقاءات الأسبوع العاشر ببطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر برباعية دون رد.

ووفقاً لمصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، فإن محمد الشناوي أبلغ الجهاز الفني للفراعنة، بتعافيه من الإصابة بشكل كامل، بدليل مشاركته مع فريقه أمام مصر للمقاصة، أمس.

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