«بي بي» البريطانية تعلن انسحابها من رأس مال «روسنيفت» الروسية

أعلنت مجموعة «بي بي» النفطية البريطانية، انسحابها من رأس مال شركة «روسنيفت» الروسية، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن حصة المجموعة النفطية البريطانية في «روسنيفت» تبلغ 14 مليار دولار.

«بي بي » تصف قرار موسكو مهاجمة جارتها بـ«عمل عدواني»

وقالت الشركة البريطانية، في بيان، أمس الأحد، إنها ستسحب من حصتها البالغة 19.75% في شركة النفط الروسية العملاقة، واصفة قرار موسكو مهاجمة جارتها «أوكرانيا» بأنه عمل عدواني له تداعيات مأساوية في جميع أنحاء المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.