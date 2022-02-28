إلغاء امتحان طالب بالإعدادية ومجازاة 3 مراقبين بالخصم ببني سويف

أمرت النيابة الإدارية في بني سويف، بإلغاء امتحان طالب بالشهادة الاعدادية بمدرسة الشهيد إسماعيل أحمد عبده الإعدادية بنين، في جميع المواد للعام 2021 - 2022 واعتباره راسبا فيها، ومجازاة مراقبي اللجنة بالخصم من راتبهم 3 أيام، على خلفية عدم تسليم الطالب لورقة إجابة مادة التربية الدينية خلال امتحان الترم الأول وأخذها إلى منزله.

الطالب أخذ كراس إجابة التربية الدينية لمنزله

وأجرت النيابة الإدارية ببني سويف تحقيقات موسعة، مع طالب بالشهادة الإعدادية، لأخذه كراسة الإجابة في مادة التربية الدينية في التيرم الأول، إلى منزله، وحققت الشؤون القانونية بإدارة بني سويف التعليمية مع الطالب و2 ملاحظين ومراقب ومراقب أول، ورئيس لجنة مدرسة الهلال الابتدائية رقم «80»، والتي عُقد بها امتحان الشهادة الإعدادية للترم الأول لطلاب مدرسة الشهيد إسماعيل أحمد عبده الإعدادية بمدينة بنى سويف، قبل أن يتم إحالة القضية إلى النيابة الإدارية.

وقررت النيابة الإدارية أن الطالب يعد راسبا في مادة التربية الدينية، طبقا للمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018، مع حرمانه من اداء الامتحان فى الدور الثانى لهذا العام الدراسى الصادر فيه قرار الالغاء وهو 2021 ، 2022 مع اعتبار هذا العام عام «رسوب»، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لاداء الامتحان المسموح به قانونا تطبيقا للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018.

مجازاة ملاحظي اللجنة ومراقب الدور بالخصم من راتبهم

كما قررت النيابة الإدارية خصم 3 أيام من راتب كل من «ا.م.ا»، أخصائي نفسي بمدرسة الحديثة بنات والملاحظة باللجنة الفرعية رقم 9 بلجنة الهلال الابتدائية، وزميلتها «س.ع.س»، أخصائي مكتبة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، وملاحظ باللجنة، لأنهما أهملا في القيام بأعمال الملاحظة يوم 31 يناير 2021 في مادة التربية الإسلامية، ما ترتب عليه ارتكاب الطالب لمخالفته وقيامه بعدم تسليم ورقة الاجابة والذهاب بها لمنزله.

كما قضت النيابة الادارية خصم يومين من راتب «أ.ح.م»، معلم خبير بمدرسة الشهيد مينا عزت الإعدادية، ومراقب الدور لإهماله في القيام بأعمال المتابعة، ما ترتب عليه ارتكاب المخالفة من الطالب.

كما قررت النيابة الادارية صرف النظر عن مجازاة المراقب مدرس تربية فنية بمدرسة علية رشدي الإعدادية بنات الأول، ورئيس اللجنة وكيل مدرسة الرياضية الإعدادية لاكتشافهما المخالفة والإبلاغ عنها.