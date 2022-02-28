تفاصيل مسلسل أولاد الهلالية للنجمين مصطفى وحسين فهمي

تصدر مسلسل أولاد الهلالية للفنان حسين فهمي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبحث الجمهور عن تفاصيل المسلسل وخصوصا أنه أول عمل يجمع النجمين حسين فهمي ومصطفى فهمي دراميا.

تفاصيل مسلسل أولاد الهلالية

ويشارك في بطولة المسلسل، عفاف شعيب، أحمد سعيد عبد الغني، نجلاء بدر، وعبدالباسط حمودة، وبسام رجب، ومادلين طبر، وحمدي الوزير، وفتوح أحمد، وشريف خير الله، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سليمان دياب، وإخراج فتحي عبد العزيز.

يحتفل الفنان حسين فهمي بنجاح فيلمه الأخير

وفي سياق آخر، يحتقل الفنان حسين فهمي بنجاح فيلمه الأخير «الكاهن»، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض في مصر، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي، حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.

فيلم «الكاهن» من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

ويشار إلى أن مسلسل «أولاد الهلالية»، دراما اجتماعية صعيدية من 30 حلقة، وبدأ تصويره الشهر الماضي، كما اعتذرت الفنانة شيري عادل عن المسلسل، وذلك لانشغالها بأعمال أخرى خلال هذة الفترة.

يذكر أن حسين فهمي ممثل مصري، من أصول شركسية، ولد في القاهرة لعائلة أرستقراطية، كان جده محمد باشا فهمي رئيسا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي سكرتيرا لمجلس الشورى، كما أن جدته أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي، تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، ودرس الإخراج بالولايات المتحدة في جامعة كاليفورنيا.