استبعاد مدير مدرسة ثانوية لتحصيل مبالغ مالية من الطلاب ببني سويف

قرر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استبعاد مدير مدرسة ثانوية، وذلك على خلفية تحصيل المدرسة مبالغ مالية من الطلاب دون سند قانوني، وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تسفر عن تحقيقات النيابة.

تحصيل مبالغ مالية من الطلاب بمدرسة ثانوية

وتلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شكوى من أولياء الأمور، تفيد إقدام مدرسة ثانوية على تحصيل مبالغ مالية من الطلاب دون سند قانوني تحت مسمى انهاء وتوصيل استمارات الثانوية العامة إلى الوزارة، ووجه الإدارة العامة للتنفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بفحصها للوقوف على حقيقة الشكوى وملابستها وإعداد تقرير واف عن الموضوع.

لجنة تفتيش مالي وإداري تكشف تحصيل مبالغ من الطلاب

من جانبها، كشفت لجنة التفتيش المالي والإداري التي فحصت الشكوى، برئاسة المحاسب أحمد دسوقى مدير التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، قيام مسؤولى استلام الملفات بالمدرسة بتحصيل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 100 جنيه، تحت مسمى توصيل استمارات الثانوية العامة إلى الوزارة، وإلزام الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية بدفع مبالغ مالية نظير تقديم ملف لعمل استمارة دون سند قانوني.

استبعاد مدير مدرسة ثانوية وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية

وكشف مدير التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، عن إعداد مذكرة وعرضها على المحافظ، والذي وجه الإدارة العامة للشؤون القانونية بإعداد مذكرة تضمنت إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق، مع تكليف وكيل وزارة التربية و التعليم بإبعاد مدير المدرسة محل الواقعة لحين انتهاء التحقيقات التي ستجريها النيابة الإدارية والوقوف على نتيجتها.