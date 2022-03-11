من ذوي الصم وضعاف السمع.. العثور على جثة طفل متغيب منذ يومين بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة على جثة طفل متغيب منذ يومين، بمنطقة مساكن علام، يدعي فهد محمود، يبلغ من العمر 14 عامًا، دون تحديد سبب الوفاة أو وجود شبهة جنائية من عدمه، وجارٍ التحقيقات.

طالب من ذوي الصم وضعاف السمع

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بتلقي قسم شرطة أول الغردقة بلاغا بالعثور على جثة طفل (14 عامًا)، أفادت التحريات الأولية أن الطفل يدعي فهد محمود، متغيب منذ يومين، ومن ذوي الصم وضعاف السمع، وهو طالب بمدرسة الأمل الصم وضعاف السمع بالغردقة.

تشكيل فريق عمل لكشف غموض الحادث

وشكَّل العميد أحمد رفعت، رئيس المباحث الجنائية بالبحر الأحمر فريق عمل من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم أسامة مهران، مفتش المباحث والمقدم إسلام عبد الحميد رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، لكشف غموض ملابسات الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة وانتداب طبيب شرعي لتشريحها، وبيان سبب الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغردقة قد تلقت بلاغًا بتغيب طفل يدعي فهد محمود من الصم وضعاف السمع، وجرى تكثيف الجهود ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة.