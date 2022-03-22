«فورين بوليسي»: أوروبا ربما ترى النفط والغاز الأفريقي بديلا للروسي

قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إنه ربما حان الوقت لاعتماد أوروبا على النفط والغاز في إفريقيا بدلا من الطاقة الروسية، وبخاصة بعد فرض العقوبات على روسيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ونقلت المجلة في تقرير لها عن كينيدي تشيج، وهو باحث في جامعة كيب تاون، ومتخصص في النفط والغاز: «يبدو أن إفريقيا الآن هي البديل الأكثر موثوقية لهذه البلدان في أوروبا، وإن ذلك يخلق بشكل أساسي فرصة كبيرة للدول الأفريقية للتحرك وإتمام الصفقات بسرعة».

طاقة إنتاجية دون بنية تحتية

وتابعت المجلة، في تقرير لها، أن هناك قدرا هائلا من الطاقة الإنتاجية في القارة، لكن كبار المنتجين يفتقرون إلى البنية التحتية التي يمكنها سد الفجوة بسرعة، كما أنه ليس هناك حافز لاستثمارات رأس المال الأجنبي في البنية التحتية الهيدروكربونية الأفريقية وسط تركيز عالمي على تطوير الطاقة المتجددةـ وقالت ليندا مابينا أولاجونجو، المديرة الإدارية في مجموعة إنيرجي ريسورسز، وهي مزود طاقة مستقل في جنوب إفريقيا: «التحدي الأكبر هو التمويل»، وفي هذا السياق، تضغط نيجيريا، أكبر منتج للنفط في القارة، على المستثمرين المحليين، لتوفير مصادر تمويل بديلة، حيث تمتلك البلاد أكبر احتياطيات غاز معروفة في إفريقيا، وقال تيميبر سيلفا، وزير الموارد البترولية النيجيري: «نريد بناء خط أنابيب غاز عبر الصحراء لنقل الغاز على طول الطريق إلى الجزائر، إلى أوروبا، ولكن لا توجد طاقة فائضة يمكننا توفيرها على الفور لأوروبا».

الجزائر لديها قدرات كبيرة في تصدير الغاز

يذكر أنه تم التوقيع على إنشاء خطط لخط أنابيب الغاز عبر الصحراء بطول 2500 ميل، المعروف باسم NIGAL، في عام 2009، ويهدف إلى المرور عبر شمال نيجيريا، إلى النيجر والجزائر، وعبر أوروبا، ومع ذلك، لم يتم إحياء البناء إلا العام الماضي بسبب الخلاف بين الجزائر ونيامي، وربما تكون الجزائر، التي توفر حاليًا حوالي 11% من الغاز الأوروبي، في وضع أفضل لرؤية فوائد الصادرات، وعلى الرغم من إغلاق خط أنابيب إلى إسبانيا بسبب التوترات مع المغرب، قفزت صادرات الجزائر من الغاز إلى إيطاليا بنسبة 76% العام الماضي إلى 21 مليار متر مكعب، ولديها القدرة على تصدير 10 مليارات متر مكعب أخرى، وفي الشهر الماضي، أبدت إيطاليا عزمها على زيادة تلك الواردات من الجزائر.

تحديات أمنية تواجه إنتاج وتصدير الطاقة

وقال التقرير إنه بعض أكبر مواقع الإنتاج في إفريقيا تقع في مناطق تواجه تحديات أمنية كبيرة، فموزمبيق تمتلك ثالث أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في أفريقيا لكن الصراع المسلح الدائر في مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية آخر عوائد تقدر بحوالي 50 مليار دولار في مشروعات الغاز.