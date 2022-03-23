من طفل يتيم في الثالثة لأغنى أغنياء العالم.. من هو رومان أبرامفيتش؟

انعكست الحرب الروسية في أوكرانيا، بنتائج سلبية على عدد من الشخصيات الروسية سواء المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو الداعمة لحربه ضد أوكرانيا، ومن أبرز الشخصيات التي انعكس عليها آثار الحرب الروسية بشكل سلبي، كان رجل الأعمال والملياردير الروسي «رومان أبراموفيتش»، الذي تصدرت أخباره محركات البحث وكذلك عناوين الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، نتيجة العقوبات التي فُرضت عليه، لدرجه جعلته يُهرب يخته الفاخر من ميناء برشلونة حتى لا يفرض عليه حظراً.

لم تكن العقوبات المفروضة على الملياردير الروسي وحدها، هي العقبة الوحيدة التي صادفها في حياته، ولكن بالبحث في قصة حياة هذا الرجل، نجد أن حياته مليئة بالعقبات التي استطاع أن يتحداها ويتطيها حتى يصبح واحداً ليس من أشهر رجال الأعمال داخل روسيا وإنما خارجها أيضاً، بعدما تمكن من شراء نادي «تشيلسي» عام 2003، واضطر إلى بيعه بعدما فرض عليه عدد من العقوبات المالية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

تربي يتيما وعمل ميكانيكيا في بداية حياته

و«الوطن » تستعرض أبرز المعلومات حول الملياردير الروسي، في السطور التالية، بحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية:

1) ولد أبراموفيتش عام 1966.

2) فقد والديه عندما كان في الثالثة من عمره، وتولى أحد أقاربه رعايته وتربيته في جمهورية كومي شمال روسيا المتجمد.

3) التحق بالجيش وبعد فترة وجيزة درس الهندسة وعمل ميكانيكياً في البداية.

4) أدار أبراموفيتش مصنعاً لألعاب الأطفال من شقته في موسكو، وساعده على ذلك فترة التحرير الاقتصادي التي سهدتها روسيا للشركات الصغيرة.

5) بعد نجاحه في مصنع الألعاب انتقل إلى تجارة النفط والمنتجات الصناعية حتى برز اسمه كرجل أعمال ناجح عام 1994.

6) بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، استولى «إبراموفيتش» على أصول مربحة للدولة السوفيتية بأسعار زهيدة، حيث تمكن من الاستحواذ على الحصة الكبرى من استثمار شركة سيبنيفت بمئة مليون دولار.

7) استمر في تجارة ونقل النفط والمنتجات الصناعية الأخرى، ودخل في قطاع السيارات، واتهم بتورطه في صفقات فساد لتمرير أعماله، وبرر هذه الاتهامات بأنها الطريقة الوحيدة التي كانت تتم بها الأعمال التجارية في روسيا.

8) بعد استحواذه على شركات الأولومنيوم حقق ثروة كبيرة مكنته من شراء نادي تشيلسي عام 2003.

9) تربطه علاقة قوية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتُهم بإمداد الجيش الروسي بالفولاذ الذي يحتمل أن يكون قد استخدم في إنتاج الدبابات، إلا أن شركته نفت الأمر.

8) انفصل عن زوجته درايا جوفوكا مؤسسة معرض للفنون المعاصرة في موسكو عام 2017 ولديه 7 أولاد.