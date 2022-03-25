انتخاب قبطي وسيدة في عضوية جمعية الشبان المسلمين لأول مرة في تاريخها

أعلنت جمعية الشبان العالمية في بنها «الشبان المسلمين سابقا»، انتخاب قبطي وسيدة أعضاء، للمرة الأولى في تاريخ الجمعية من إنشائها، في سابقة هي الأولى من نوعها بالتزامن مع شهر المرأة.

الجمعية العمومية للشبان

وانعقدت الجمعية العمومية لهيئة الشبان في القليوبية اليوم، واعتمدت اللائحة الداخلية، وفوز الأعضاء بالتزكية من بينهم المهندس أسامة جرجس ليكون أول قبطي عضوًا في مجلس الإدارة، وولاء صلاح كأول سيدة من بين الأعضاء.

توفيق أوضاع الجمعية

وأوضح مصطفي عبد الحميد فرج، الممثل القانوني لـ«هيئة الشبان العالمية ببنها»، أن هذه هي أول انتخابات تُجرى بالجمعية بعد أن وُفقت أوضاعها طبقا لقانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021.

ترجمة حقيقية للوحدة الوطنية التي تتبناها الجمعية

وأضاف «فرج» أن اختيار قبطي بين أعضاء الجمعية، هو ترجمة حقيقية للوحدة الوطنية التي تتبناها الجمعية، مضيفًا أن أبناء الوطن بوحدتهم الوطنية وترابطهم يبنون سياجًا منيعًا في وجه كل عدو، وكل متآمر ضدهم وضد وطنهم، ويجب أن يكون لنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي القدوة، ويجب أن يكون الأمر عنوانًا لكل مكان، وليست مسؤولية للدولة فقط بل هي مهمة متعلقة بكل مواطن يعيش في هذا الوطن.

المرأة تعيش في عهد السيسي أزهى عصورها

وذكر «فرج» أن المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي، وحصلت على الكثير من المناصب والامتيازات، التي كانت محرمة عليها من قبل، لذلك واكبت الجمعية التطورات الحالية، وكان قرار وجود أول امرأة عضو في مجلس الإدارة.