إحالة 6 سائقين للمفتي لقتلهم مواطن لسرقة 165 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين سائقين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه، بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لإدانتهم بقتل مواطن والشروع في قتل صديقه أثناء سرقتهم مبلغ مالي منهم بالإكراه.

النطق بالحكم في 25 مايو

وحددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 25 مايو للنطق بالحكم بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف إدوارد زكي وأمانة سر أحمد فتحي.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين «عمرو. ج. أ»، «نصر. م. ه»، «محمد. ج.ا وشهرته محمد أبو زيد»، «إيهاب. ش، وشهرته الصعيدي»، «أسامة. ع، وشهرته أسامة سوسته»، «محمود. ع، وشهرته محمود أبو الحسن»، جميعهم سائقين، في 4 سبتمبر من العام 2012، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، وأثناء إتمامهم إحدى عمليات السرقة الذين خططوا لها، ارتكبوا جناية أخري وهي قتل المجني عليه «رفعت. م»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما جاء في أوراق التحقيقات.

سرقة 165 ألف جنيه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين وزعوا أدوارهم بأن قام المتهمان الأول والثاني بمراقبة المجني عليه أثناء دخوله أحد البنوك بمنطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبعد حصوله على مبلغ مالي 165 ألف جنيه، اتصلوا بباقي المتهمين المتواجدين خارج البنك لتنفيذ عملية السرقة، وأثناء ذلك أطلق المتهم الأخير وابل من الأعيرة النارية، فأحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته كما ورد في تقرير الطب الشرعي.

وتابعت أوراق القضية، أنه أثناء حدوث الواقعة، حاول صديق المجني عليه التصدي للمتهمين ومنعهم عن جريمتهم إلا أنهم أطلقوا أعيرة نارية عليه، مما أدت لإصابته وشروعهم في قتله وذلك لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تماثله للشفاء.