منى عمر: رئيس رواندا يمكنه لعب دور الوساطة في مفاوضات السد الإثيوبي

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية أمر عزيز على قلبها، موضحةً: «خلال عملي في السلك الدبلوماسي كُرمت كثيرا، لكن تكريمي من رئيسي يجعلنا أكثر سعادة وأن هناك تقديرا كبيرا لمسيرتي .. حسيت إني طايرة وحسيت إحساس جميل».

وأضافت عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»: «منذ حصولي على هذا التكريم، وأنا أفكر في الذي سأقدمه خلال الفترة المقبلة، وقبل التكريم كنت أقول إن مسيرتي انتهت، أي أن تكريم الرئيس السيسي منحني أمل ودفعة كبيرة».

خمول مفاوضات السد الإثيوبي

وتطرقت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى زيارة رئيس رواندا لمصر، قائلةً إنها تأتي في توقيت مهم للغاية: «هناك حالة جمود تام وخمول، وأعتقد أننا في حاجة إلى لاعب آخر لديه قدرة على القيام بدور الوساطة، ورئيس رواندا يمكنه لعب الدور الوساطة، لأنه من القادة الفاعلين في القارة الأفريقية، حيث يعتبر من القادة الشباب، وقاد النهضة والتطور في بلاده».

التنسيق مع رواندا أمر مهم

وأوضحت: «رواندا من دول حوض النيل، وبالتالي فإنه التنسيق معه أمر مهم، كما أن علاقاته برئيس الوزراء الإثيوبي الحالي قوية جدا، وعلاقاته بالرئيس عبدالفتاح السيسي قوية للغاية، وهناك ود ونوع من النقاش بينهما».

وأشارت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول مع نظيره الرواندي عدة ملفات أخرى، مثل تأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على دول القارة.