بالأسماء.. ارتفاع عدد المصابين في انقلاب ميكروباص بقنا إلى 15 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، اليوم الأربعاء، أمام قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إلى 15 مصابا.

إخطار بالحادث

وتلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية بركة بمركز نجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن في محافظة قنا لمتابعة الحادث والدفع بسيارات الإسعاف، الذي أسفر عن إصابة 15 شخصا، ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية ، تم نقل المصابين إلي مستشفي قنا العام ،لتلقي العلاج .

اسماء المصابين في حادث قنا

والمصابين هم شديد عبدالفتاح أحمد، 42 عاما، ونعيمة علي أحمد علي، 35 عاما، وشيماء عبدالنبي محمد، 23 عاما، من نجع حمادي، ونهي عبدالمنعم مكي، 37 عاما، ومحمود حجاب محمود، 26 عاما، من نجع حمادي، وحسام إسماعيل رفاعي، 27 عامًا، من نجع حمادي، وصلاح الدين هاشم، 20 عامًا، نجع حمادي.

وضمت قائمة المصابين محمد السيد محمود، 39 عاما، من نجع حمادي، وعلاء فوزي عيسى، 34 عاما، من نجع حمادي، وجويرية السيد محمد محمود، رضيعة عشرين يوما، من نجع حمادي، وشهاب أحمد محمد، 25 عاما، من نجع حمادي، ومروة خليفة أبوالحجاج، 29 عاما، أبوتشت، وأحمد حسن حلمي، 23 عاما، نجع حمادي، وشعبان منصور محمد، 60 عاما، ومحمد سمير.

ونُقل المصابين بواسطة 6 سيارات إسعاف، فيما تقوم لجنة من مرور قنا على تسير حركة الطريق بعد وقوع الحادث، وجاري اعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة، كما تبين أن السيارة قادمة من قنا وفي طريقها لنجع حمادي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتوالي التحقيقات.