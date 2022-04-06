عاجل .. إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 11 شخصا، منذ قليل اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية «بركة»، التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية «بركة» بمركز نجع حمادي.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمتابعة الحادث والدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، فيما تقوم لجنة من مرور قنا بتسيير حركة الطريق بعد وقوع الحادث، وجار إعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتوالي التحقيقات.