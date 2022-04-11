جداول امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بالمنيا

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المواعيد المقترحة لامتحانات الفصل الدراسي «التيرم» الثاني من العام الجاري 2021/ 2022 لجميع الصفوف في المرحلة الأساسية، بدءاً من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.

نهاية امتحانات الصف السادس الابتدائي 18 مايو

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بمحافظة المنيا، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو المقبل، والصف الخامس من 14 إلى 18 مايو، والسادس من 14 إلى 18 مايو.

وستكون امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو، والثالث الإعدادي عام ولغات، من 19 إلى 26 مايو، والثالث الإعدادي المهني خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو، والنقل للصم والبكم وضعاف السمع، خلال الفترة من 8 إلى 11 مايو، والنقل للصم والبكم وضعاف السمع «الثامن»، من 14 إلى 17 مايو، والأول والثاني الإعدادي «الصم»، من 7 إلى 12 مايو، والثالث الإعدادي «صم» من 7 إلى 16 مايو، والأول والثاني الثاني صم من 14 إلى 23 مايو.

مواعيد امتحانات التعليم الفني بالمنيا

ومن المقرر انعقاد امتحانات نهاية العام للتعليم الفني «زراعي – صناعي – زراعي - فندقي – تعليم مزدوج» خلال الفترة من 26 أبريل حتى 19 مايو.

إنشاء 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

من جانب آخر، استقبل وكيل وزارة التعليم بالمنيا، جيهان يعقوب، مسؤول مشروع قوى عاملة مصر (Egypt Work Force)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجموعة متنوعة من الكيانات المعنية في القطاعين العام والخاص، لإنشاء 10 مدارس دولية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية لتحسين منظومة التعليم الفني بمحافظة المنيا.