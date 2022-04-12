مسلسل سعودي يسخر من بايدن.. وممثل: «شكلنا بنصير عالميين يا عيال»

في واقعة نادرة الحدوث عرضت إحدى القنوات على التلفزيون السعودي مشهدًا ساخرًا ضمن مسلسل «ستوديو 22» الكوميدي، ظهر من خلاله الممثل السعودي خالد الفراج، وهو يقلد شخصية الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مشهد ساخر، إذ شبه «بايدن» بشخص تائه ونائم وذاكرته ضعيفة، وبجواره نائبته كاميلا هاريس، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم».

مقطع سعودي يسخر من الرئيس الأمريكي جو بايدن

ويشار إلى أنّ المقطع الساخر جرى تداوله بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وانهالت التعليقات على المشهد الساخر، وشهد تفاعلًا كبيرًا، وقال أحد المعلقين إن المشهد مضحك أكثر من البرنامج الكوميدي الأمريكي saturday night live، وقال أحد الأشخاص: «لأول مرة أرى التلفزيون السعودي يسخر من الإدارة الأمريكية».

تفاعل كبير مع الفيديو الساخر وتحقيق ملايين المشاهدات

وحقق المقطع الكثير من المشاهدات عبر حسابات مختلفة، منها أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر حساب شخص واحد فقط في حوالي 10 ساعات، وتفاعل الممثل السعودي «الفراج» مع أحد المغردين الذي قال إنّ القنوات السعودية بدأت في السخرية من الرئيس الأمريكي «بايدن» ونائبته «هاريس»، معقبًا: «لدينا المزيد من النكات إذا أردت»، مضيفًا: «شكلنا بنصير عالميين يا عيال»، وأضاف «الفراج» تغريدة أخرى قال فيها «إذا أعجبكم يمكننا تصوير الجزء الثاني».

توتر العلاقات الأمريكية السعودية

ويتزامن عرض الفيديو الساخر مع التوتر الذي تشهده العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي تقول المؤشرات إنّها في تزايد مستمر، وتأتي بعد تطلع الرياض إلى تعميق العلاقات مع بكين وسط توتر العلاقات مع واشنطن، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعة.