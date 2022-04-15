«ولاد الأصول» يروي قصة المنشاوي باشا: ثروته تعادل 12 مليار جنيه

سلطت حلقة اليوم من برنامج «ولاد الأصول»، المذاع عبر أثير إذاعة «راديو 90 90»، ويقدمه محمد علي خير، الضوء على قصة أحمد باشا المنشاوي، الذي كانت ثروته تعادل -حاليًا- حوالي 12 مليار جنيه، وكان من أعيان محافظة الغربية.

ثروة المنشاوي تعادل 12 مليار جنيه

وبلغت ثروة أحمد باشا المنشاوي في بداية القرن العشرين مليوني جنيه، ويعد من أكبر الشخصيات المصرية إنفاقًا على خير في تاريخ مصر الحديث، وأنشأ وقفًا على 1000 فدان يذهب عائدها لأعمال الخير.

ويعد المنشاوي باشا من أشهر كبار الملاك الذين كانوا يبنون ما يعرف بـ«التكيات»، والتكية هي أقرب مائدة الرحمن لكن تعمل طوال السنة، وتقدم الطعام والشراب للفقراء مجانًا.

وولد المنشاوي باشا في محافظة الغربية لعائلة عريقة وكبيرة، وجاء اسم المنشاوي نسبة لقربة المنشاة بمركز زفتى، ووالده يكون أحمد آغا المنشاوي، وكان أصغر إخوته الثمانية الذي ورثوا 200 فدان، وتربى وسط إخوته وتعلم اللغتين العربية والتركية، وعندما بلغ 18 عامًا عمل معاونًا للإشراف على عمال المزارع.

لديه 8 إخوة وورثوا 200 فدان

وفي شبابه، كان أحمد المنشاوي طموح للغاية ولا يرغب أن يكون مجرد موظف، وبدأ في تجارة التبن، ثم استغل الخبرة التي اكتسبها من العمل في الزراعة، وكان يهوى شراء الأراضي لزراعتها حتى وصل عدد أراضيه لـ10 آلاف فدان، تنتج غلة في العام الواحد قيمتها 100 ألف جنيه بأقل عدد من العمالة والكتاب.

هذا الكلام لفت نظر إسماعيل باشا المسؤول عن المالية في عهد الخديو إسماعيل، والذي اقترب منه ورقاه واستغل خبرته في عمارة الأرض خاصة أنه لا يعتمد على أحد، ليكون من مؤسسي أول مجلس نيابي في مصر وعضو له مواقف شجاعة، والزعيم الممثل لمحافظة الغربية وأصبح من كبار القطر المصري.