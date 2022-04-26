الحكومة تكشف حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة.

لا صحة لإلزام المواطنين باستخراج شهادات ميلاد جديدة

وتواصل المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنَّه لا صحة لوقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة.

كل شهادات الميلاد الإلكترونية سارية دون فترة زمنية لصلاحيتها

وأكّدت أنَّ كل شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مُشددةً على أنَّ الإجراءات المتبعة بكل المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد، لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة بها.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.