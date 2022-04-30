اعتماد 3 برامج لكلية «آثار القاهرة» من الهيئة القومية لضمان الجودة لمدة 5 سنوات

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول 3 برامج دراسية بكلية الآثار على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وذلك لمدة 5 سنوات.

برامج كلية الآثار المعتمدة

وأوضح الخشت، أن البرامج التي تم اعتمادها من كلية الآثار هي الآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية الرومانية، وجاري اعتماد برنامجي الترميم العضوي وغير العضوي، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من مطابقة هذه البرامج وخريجوها للمعايير القياسية لجودة التعليم التي وضعتها الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى الدور المجتمعي الذي تؤديه برامج كلية الآثار في خدمة المجتمع والتلاحم مع وزارة السياحة والآثار، لافتًا إلى وجود علماء عالميين يقومون بالتدريس في البرامج الدراسية بكلية الآثار، بالإضافة إلى وجود مكتبات على مستوى عالي جدًا من التطور والتقدم، واكتشافات علمية عالمية.

أول كلية آثار معتمدة برامجيًا

وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إن كلية الآثار تعد أول كلية آثار معتمدة برامجيًا على مستوى كليات الآثار، وقد راجع فريق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، البرامج المعتمدة وتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية لجودة التعليم، مشيرًا إلى أنه تم فحص هذه البرامج إلكترونيًا ثم تمت زيارات ميدانية ومقابلات حية وبث مباشر ومتابعة لتدريس المحاضرات على منصة البلاك بورد والامتحانات؛ ومدى قياسها لأهداف المقررات والزيارات الميدانية والكنترولات والمتاحف التعليمية بالكلية والمعامل وأساليب التدريب.

ووجه الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، الشكر للدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة على دعمه المستمر لكلية الآثار وجميع كليات الجامعة للارتقاء بها وتطويرها ودعمه لاستخدام الطرق الحديثة في التدريس والبحث العلمي وهو ما أوصل كلية الآثار إلى هذه المرحلة من التطور والمنافسة وتطبيق أعلى معايير الجودة في البرامج المعتمدة.