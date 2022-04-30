إجازات العاملين بالقطاع الخاص في شهر مايو 2022.. تعرف عليها

يحصل العاملون بالقطاع الخاص على 3 أيام إجازة رسمية خلال شهر مايو، الذي سيكون أول أيامه غد الأحد، وذلك بقرار لوزير القوى العاملة محمد سعفان ووفقا لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

والأيام الثلاثة التي يحق للعاملين بالقطاع الخاص الحصول عليه كإجازة رسمية، لمناسبات أولها تبدأ غدا الأحد بمناسبة عيد العمال، حيث قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة منح العاملين بالقطاع الخاص يوم الأحد الموافق 1مايو 2022 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

كما يحصل العاملون بالقطاع الخاص على يومي الإثنين والثلاثاء 2 و3 مايو 2022 إجازة رسمية بمناسبة، باعتبارهما أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لقرار وزير القوى العاملة، المتفق مع المادة 52 من قانون العمل.

وفي ذات السياق أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أيام 1مايو والذي سيوافق 30 رمضان، و2 و3 مايو وهما أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص.

سعفان: يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بشروط

أكد الوزير في تصريحات صحفية، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل، في أيام هذه الإجازة الرسمية، إذا اقتضت الظروف ذلك حضور العامل في أيام الإجازة الرسمية، لافتا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

إلإجازات للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل

قال سعفان، إنّ منح العاملين إجازات بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو، يأتي في إطار إعمال كم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وفي ذات السياق يحصل العاملون بالقطاع الخاص بجانب الأيام الثلاثة للمناسبات الدينية، فهم يحصلون ايضا على أيام الجمع والسبت خلال أشهر ويبلغ عددها 8 أيام لمن يحصلون على اليومين، و4 لمن يحصل فقط منهم على الجمعة.