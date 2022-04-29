«القوى العاملة» تحدد مواعيد الترشح لعضوية مجالس المنظمات النقابية العمالية

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قراراً بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.

الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية

ونص القرار علي كل من يرغب في الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقوم بتسجيل بياناته الكترونيا علي الرابط الالكتروني المخصص لذلك علي موقع وزارة القوي العاملة ، علي أن يتضمن التسجيل البيانات الأساسية التالية: «الاسم الرباعي، الرقم القومي، و المهنة أو الوظيفة، محل العمل، المؤهل الدراسي، النوع، واسم المنظمة النقابية العمالية المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارتها، والمقعد الذي يرغب في الترشح عليه «عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية / رئيس المنظمة النقابية».

تسجيل الالكتروني للراغبين في الترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارة المنظمات النقابية

ونص القرار علي أن يبدأ التسجيل الالكتروني للراغبين في الترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارة المنظمات النقابية بالنسب للمرحلة الأولى للانتخابات بداية التسجيل 27 أبريل ونهايته 9 مايو 2022، والمرحلة الثانية من 10 مايو، ونهاية التسجيل 22 مايو 2022.

وأكد القرار أنه التسجيل الالكتروني لا يخل بوجوب تقديم طلبات الترشح يدويا من المرشح شخصيا، أو وكيله بموجب توكيل رسمي، إلى اللجنة العامة المختصة المشرفة على الانتخابات مرفقا به المستندات المنصوص عليها في 20 من اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.