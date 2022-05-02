السقا وحلمي وربيع يتنافسون على شباك تذاكر موسم عيد الفطر بـ3 أفلام

تستقبل دور العرض اليوم الإثنين، 3 أفلام سينمائية تتنافس على شباك التذاكر خلال موسم عيد الفطر المبارك، وترصد السطور التالية، في إطار اهتمام «الوطن» بتقديم كل ما يهم القراء، الأفلام المتنافسة في عيد الفطر، وهي كما يلي:

فيلم العنكبوت

يشارك الفنان أحمد السقا خلال موسم عيد الفطر بفيلم «العنكبوت»، أمام منى زكي، حيث يشهد الفيلم عودة الثنائي للعمل سويا بعد غياب 6 سنوات، وذلك إلى جانب النجوم: ظافر العابدين، ريم مصطفى، ومحمد لطفي، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

وتدور أحداث فيلم «العنكبوت» في إطار أكشن، حول تاجر مخدرات خطير يصنع مواد مخدرة ويبيعها، ما يجعله في مواجهات ومطاردات مع الشرطة.

فيلم واحد تاني

وينافس الفنان أحمد حلمي على شباك التذاكر في دور العرض بموسم عيد الفطر بفيلم واحد تاني، أمام الفنانين: عمرو عبد الجليل، روبي، نسرين أمين، نور إيهاب، وأحمد مالك، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول موظف في مصلحة السجون يعيش مع حالات المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ويصادف أحد أصدقائه الذي أصبح رجل أعمال معروف.

فيلم زومبي

وينافس علي ربيع خلال موسم عيد الفطر 2022، بفيلم زومبي، الذي تدور أحداثه في إطار رعب كوميدي، حول «حمادة بطة» مغني مهرجانات ولديه فرقة غنائية، ويواجه خلال مشوارة الفني العديد من الصعوبات.

ويضم فيلم زومبي إلى جانب علي ربيع: حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، وكريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.