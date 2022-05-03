عروض مسارح البيت الفني ومباراة ليفربول.. أهم أخبار ثاني أيام العيد

تشهد مصر أخبارا كثيرة اليوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، أبرزها استقبال مسارح البيت الفني، للجمهور بـ9 عروض مسرحية في القاهرة والإسكندرية.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ليفربول في مواجهة فياريال الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. وأهم أخبار اليوم».

ومن بين العروض التي يتابعها الجمهور اليوم، تقدم فرقة المسرح الكوميدي عرضها «حلم جميل»، على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام الساعة الثامنة مساء، كما تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرضها الجديد «كاندي كراش» في حفلين بنفس اليوم، في تمام الساعة الثانية ظهرا، والساعة الرابعة عصرا على مسرح الحديقة الدولية.

وفي محافظة الإسكندرية ستقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض «لسه فاكر»، على مسرح ليسيه الحرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

ليفربول وفياريال

وسيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع مباراة مهمة في إياب الدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وتجمع بين ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «لا سيراميكا» في إسبانيا.

نتيجة مباراة الذهاب

وكان فريق ليفربول الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على منافسه الإسباني بهدفين نظيفين على ملعب «أنفيلد»، وهو ما يجعله في حاجة إلى التعادل أو الخسارة بفارق هدف حتى يصعد إلى نهائي البطولة ويلتقي المتأهل من مباراة الغد، التي تجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.