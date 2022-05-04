للمرة الأولى.. جوانا ملاح تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية

كشفت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، قبل أن تطلق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «أنت عود» التي قامت بكتابتها وتلحينها، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، في فبراير الماضي، قائلة: «سعيدة بعودتي لأن كنت منتظراها منذ فترة خاصة بعد الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، كتبت كلمات الأغنية ولحنتها من قلبي لتكون إهداء لكل الناس».

وقالت جوانا ملاح، خلال لقائها في برنامج «ET بالعربي»، «تعرضت لظروف صحية كانت السبب في ابتعادي عن الساحة الفنية السنوات الماضية، لا يوجد شخص يحقق نجاح وينسحب بعد ذلك من الحياة الفنية ببساطة وصمت، ولكنى لا أحب الحديث عن المواقف المحزنة».

وعن أغنيتها الأحدث، أضافت الفنانة البنانية: «ليس هناك أفضل من حب الناس، عشت ظروف صعبة بسبب كورونا على المستوى النفسي وابعدتنا عن عائلتنا وأحبائنا وبالتالي وجدت كلمات الأغنية تعبر ببساطة عن الواقع الذي نعيشه».

جوانا ملاح تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

وأشارت جوانا ملاح، إلى أنها تعتبر الفنانة شيرين عبد الوهاب من أقرب الفنانات بالنسبة لها في الغناء، «شيرين عبد الوهاب قريبة لإحساسي، وبحب لون إليسا وهناك عدد من الأعمال التي أحبها لها وتمسني، بالإضافة إلى نانسي عجرم التي اجدها ذكية للغاية في اختيار أعمالها».

من هي جوانا ملاح

بدأت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح مسيرتها الفنية من خلال برنامج اكتشاف المواهب «ستديو الفن»، ولم تكن تتجاوز الـ 19 عاما عندما حصلت على المركز الأول عام 1993، وقدمت بعد ذلك مجموعة واسعة من الأغاني التي حققت شهرة واسعة من بينها «حتفضل في قلبي»، قبل أن تغيب تماما عن الساحة الفنية في 2008، وقدمت بعد ذلك عدد من الأغاني المفردة منها «عربية أنا» في 2020.