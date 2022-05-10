دفنوه في صبة خرسانية.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل رجل أعمال بالمنوفية

أجلت محكمة جنايات شبين الكوم في المنوفية، محاكمة المتهمين الستة بقتل رجل أعمال ودفنه في صبة خراسانية، بدائرة مركز شبين الكوم، بسبب خلافات بين المتهمين والمجني عليه.

سبب تأجيل القضية

أكد علاء عطية محامي المتهمين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تحديد جلسة جديدة في نهاية اليوم، موضحا أن سبب التأجيل لحين عرض الفلاشة المنوه عنها في المحاضر، ولمناقشة الطبيب الشرعي في الواقعة.

احتجاز وتوقيع إيصالات أمانة بالإكراه

تعود تفاصيل الواقعة، إلى وجود خلافات بين المتهم الأول، الذي استدراج المتغيب للشقة محل إقامته، واستعان بباقي المتهمين، ووثقوه واحتجزوه، بإحدى الغرف لإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، لإجباره على دفع المبالغ المالية محل الخلاف، وانصرفوا عدا الأول.

وعقب ذلك قام المتغيب بفك وثاقه، وحاول الهروب من شرفة الغرفة، محاولا النزول لشرفة بإحدى الشقق بالطابق الخامس، فاختل توازنه وسقط أرضا، ليلقى مصرعه.

دفن في صبة خرسانية

ووضع المتهم الأول، جثة المجني في حقيبة سيارته، وتوجه بها إلى باقي المتهمين، وقاموا بدفن المجني عليه داخل منزل «غير مأهول بالسكان»، في إحدى المناطق الزراعية بذات القرية، مؤجر للمتهم الثاني، وعقب الانتهاء من عملية الدفن، صب المتهمون كمية من الأسمنت على مكان الدفن، لمنع تسرب الرائحة تماما وإخفاء معالم الجريمة.