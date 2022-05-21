السيسي: المصريون عندهم وعي ويميزون بين الحقيقة والزيف

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر، عما يتداوله مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من ارتفاع أسعار بعض السلع، وتناوله بشكل واسع على أنه أمر واقع وخصوصًا «مشكلة البامية».

وقال الرئيس السيسي: «مبقلقش لما حد يقولي كيلو البامية بـ100 جنيه، لأنّ المواطنين المصريين أوعى بكتير من كده، لكن إنك تعمل ده وتتكلم على السوشيال ميديا كأنه حالة وحكاية ده مش صحيح، ومش بقولك غش ولا زيف».

وأضاف الرئيس: «هقولكم حاجة ومحدش يفهمني غلط فيها.. النبي محمد حُبس واتحاصر في شعاب مكة 3 سنوات، وكان سيدنا جبريل بينزل عليه بالوحي، وقتها لا الصحابة والتابعين قالوله قول لربنا يجيبلنا ناكل أو المياه تتفجر من تحتنا.. ده ربنا اللي بيقول كن فيكون، وقعدوا ساعتها 3 سنين لحد ما وصلوا إلى إنهم ياكلوا ورق الشجر.. وإحنا مش كده».