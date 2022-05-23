وزير الخارجية: إمكانيات كبيرة لزيادة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوض الترويج لأسلوب الحياة الأوروبي مارجريتاس شيناس، حيث تم تناول مجمل أُطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي على ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات خلال الفترة الأخيرة.

مشروعات التعاون بين مصر والاتحتد الأوروبي

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكر أكد خلال اللقاء على الإمكانيات الكبيرة لزيادة مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في البلاد، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى، ومشروعات الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر الذي تقوده مصر في القارة الأفريقية، والشرق الأوسط.

تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي

كما أضاف حافظ، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والتدريب المهني والتعليم الفني، والاستفادة من الخبرات الأوروبية والإمكانيات المتوفرة من أجل المساهمة في دعم الجهود المصرية في هذا الصدد، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الثقافية والهجرة.