أول تعليق من «ماري» سيدة الشومة عقب الحكم على زوجها بسنة سجن: «خدت حقي»

قالت ماري مجدي «سيدة الشومة» عقب الحكم على زوجها بالسجن لمدة سنة وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت، على خلفية اعتدائه عليها باستخدام العصا الخشبية «شومة» إنها المرة الأولى التي تتعرض فيها للضرب من زوجها وتحصل على حقها.

سيدة الشومة: تعرضت للضرب من زوجي 18 عاماً

وأضافت «ماري» في تصريحات خاصة من خلال بث مباشر لـ«الوطن»، أنها كانت تتعرض للضرب المبرح من جانب زوجها على مدار الـ18 عاماً الماضية، وأنها كانت تتنازل عن كافة المحاضر التي كانت تقدمها ضد زوجها: «كان الجيران يتحايلوا عليا في المرات اللي فاتت عشان أتنازل بحجة إنه جوزي وأبو البنات»، موضحة أنه كان يعتدي أيضاً على بناتها وكانوا جميعاً يعيشون أياما صعبة.

ماري: زوجي كان يتعاطى المخدرات ودخل مصحة إدمان أكتر من مرة

وأكدت سيدة الشومة أن زوجها كان يتعاطى المخدرات، وأنها كانت لديها أمل في أن يُعالج ويعيشا سوياً حياة طبيعية، متابعة: «وديته أكتر من مرة مصحة للإدمان لكن مكنش بيكمل وكان بيخرج منه، ومكنش قادر يستغنى عن المخدرات خالص».

وأعربت «ماري» عن خوفها من تعدي الزوج عليها مرة أخرى والانتقام منها بعد خروجه من السجن: «بأناشد كل المسئولين حمايتي أنا وبناتي، محتاجة سكن خاص ويكون ليا شغل أقدر أصرف بيه على بناتي»، مؤكدة أنها هي من نشرت الفيديو الخاص باعتداء زوجها عليها، وأنها صممت هذه المرة علي عدم التنازل من أجل الحفاظ على حق بناتها.

واختتمت «ماري» حديثها قائلة: «أهله ناس محترمة وعارفين ربنا وكانوا شايفين كل ده قدام عينيهم ومكنوش راضيين بالظلم ده أبدا، وكانوا متعاطفين معايا جداً».

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لزوج يضرب زوجته ضرباً مبرحاً في منطقة الشرابية، فيما قضت محكمة جنح الأميرية، منذ قليل بمعاقبة المتهم الذي اعتدى على زوجته «ماري» بالضرب بـ «شومة»، بالسجن لمدة عام مع تغريمه مبلغ قدره 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت.