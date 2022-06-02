الآلاف يترقبون «ظهورات نورانية» في ختام مولد العذراء بالمنيا

يترقب الآلاف من زوار دير السيدة العذراء، في جبل الطير، شرق نهر النيل بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، «ظهورات نورانية» أعلى الكنيسة الآثرية، في الليلة الختامية لمولد العذراء، الذي ينعقد على مدار أسبوع كامل، وينتهي مساء اليوم الخميس.

ظهورات نورانية أعلى الكنيسة في الليلة الختامية

ويستقبل الدير آلاف من الزوار، بينهم مسلمون، حيث يحرصون على المشاركة في مولد السيدة العذراء بدير جبل الطير بسمالوط، وهو المدرج ضمن مسار العائلة القدسة، واعتاد زوار الدير في الليلة الختامية، اليوم الخميس، أن يحتشدوا أمام الكنيسة الآثرية، التي أمرت ببنائها الملكة «هيلانة»، أم «قسطنطين الأول»، حينما علمت أن السيدة مريم وابنها الطفل يسوع ويوسف النجار، اختبأوا داخل مغارة تقع في قلب الكنيسة، في رحلتهم إلى مصر، هرباً من بطش الرومان.

العائلة المقدسة اختبأت في مغارة داخل الكنيسة

وتُعد كنيسة السيدة العذراء مريم بدير جبل الطير من أقدم الكنائس في مصر، وهي منحوتة في حضن الجبل، وتقع بداخلها المغارة التي اختبات داخلها العائلة المقدسة، ويتوافد نحو 2 مليون زائر علي الدير علي مدار العام خاصة خلال الإحتفال بمولد العذراء السنوي ويكون في نهاية شهر مايو من كل عام.

وتوقفت الاحتفالات بمولد السيدة العذراء علي مدار العاميين الماضيين في أعقاب ظهور جائحة كورونا التي فرضت تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية والتباعد الإجتماعي وبعد هدوء وتراجع تلك الجائحة سمحت الأجهزة المعنية بالتنسيق مع مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، بفتح الزيارات للدير بأعداد محدودة العام الماضي شريطة منع التجمعات وتطبيق الإجرات الوقائية والتباعد، وفي العام الجاري تم فتح الدير بشكل كامل أمام جميع الزوار الأمر الذي أضفي حالة من الفرح والبهجة علي المكان الذي يرتبط بها معظم الأهالي ويتبركون بزيارته.

تكثيف أعمال النظافة ومراجعة المعديات النهرية

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في وقت سابق، عن إلغاء الراحات والإجازات وتشكيل غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة، لمتابعة الاحتفال السنوي بمولد السيدة العذراء، مؤكداً على تكثيف أعمال النظافة ومراجعة المعديات النهرية، وتوفير الإنارة ومولدات كهرباء لتفادي انقطاع التيار، والدفع بفناطيس مياه بالمجان.

وشدد المحافظ على التواجد المستمر لرجال المرور لخلق سيولة منع الاختناقات والتكدس، وتحقيق الإنضباط الأمني والشرطي لتأمين الاحتفالات، وإقامة معرض سلع بأسعار مخفضة للزائرين، وانتشار سيارات الإسعاف والأطقم الطبية المجهزة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة للتعامل مع أي طوارئ.