محمد جمال يكشف تفاصيل فيلم «خديجة» بعد ترشيحه بالمهرجان الدولي بتونس

يشارك محمد جمال، أحد اكتشاف مبادرة «ابدأ حلمك»، التي أطلقتها وزارة الثقافة، خلال الفترة القليلة الماضية، للمشاركة في بطولة فيلم قصير.

محمد جمال: «إبدأ حلمك» ستعطي للكثير من المواهبين فرصتهم

وقال محمد جمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بمبارة «ابدأ حلمك»، التي أطلقتها وزارة الثقافة، لأنها ستعطي للكثير من الموهوبين فرصتهم في الأعمال الفنية، وأن المسرح يعتبر أبو الفنون، والعمل فيه بمثابة تحدٍ لأي فنان يريد أن يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد.

فيلم «خديجة» سيشارك في المهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة الكاف بتونس

وأضاف أن فيلم «خديجة»، سيشارك في المهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة الكاف بتونس، ضمن عدد كبير من الأفلام المهمة المشاركة، والفيلم له فكرة متميزة وجديدة، ويناقش العديد من المشكلات الاجتماعية، التي تواجه الأسرة بشكل يومي، ومناقشة مشاكل الأبناء وكيفية تربيتهم بشكل ممنهج يجعلهم أشخاص جيدين يستطيعون الارتقاء بأنفسهم ووطنهم.

وأشار محمد جمال انهم يستعدوا للمشاركة بالفيلم في فعاليات مهرجان القدس للسينما العربية،حيث يعرض يوم 17 مايو الجاري ضمن مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة من دول عربية من بينها فيلم «الجسر» من الجزائر، و«القاهرة برلين» من مصر، و«ثم يأتي الظلام» من لبنان، ومن الصومال«هل سيأتي أهلي لرؤيتي».

الفيلم يحظى بإهتمام واسع على المستوى العالمي

وأختتم حديثه بان الفيلم استطاع الفترة الأخيرة أن يحظى بإهتمام واسع على المستوى العالمي، حيث شارك في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية منها الدورة الـ44 من مهرجان «كليرمون فيران» السينمائي الدولي بفرنسا، ومهرجان «وارسو» للسينما الإفريقية ببولندا الدورة الـ16.