السجن 3 سنوات لنقاش متهم بنشر فيديوهات مخلة لسيدة في كفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، حضوريا بمعاقبة نقاش بالسجن 3 سنوات لقيامه بإفشاء ونشر صور، ومقاطع فيديو جنسية لسيدة، ومصادرة المضبوطات.

وألزمت محكمة جنايات كفر الشيخ المتهم، بالمصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 11713 لسنة 2022، جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3653 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

المتهم هدد سيدة بإفشاء ونشر محادثات وصور لها

ووفق أمر إحالة «عبدالحميد.ع»، 44 عاما، نقاش، ويقيم بمدينة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، فإنه هدد سيدة كتابة بإفشاء ونشر محادثات وصور ومقاطع جنسية خادشة للحياء خاصة بها في فبراير 2020، وتبين أن تلك الصور والمقاطع الجنسية كانت المجني عليها التقطتها في غرفة نومها مرتدية فيها ملابس نومها، وحصل عليها المتهم خلسة من هاتفها الخلوي، وكان ذلك مصحوبا بطلب إقامة علاقة جنسية معها، والمطالبة بمبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

النيابة: المتهم أساء استعمال وسائل الاتصالات

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات إذاعة محادثات وصور ومقاطع مصورة جنسية خادشة للحياء خاصة بالمجني عليها، مرسلا إياها إلى الهواتف المحمولة الخاصة بزوجها عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق «ماسنجر» دون علمها ورضائها، كما وجهت إليه تهمة تسببه عمدا في إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءته استعمال وسائل الاتصالات بأن أرسل إليها صورا ومحادثات ومقاطع مصورة خادشة للحياء خاصة بها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشملت الاتهامات قيام المتهم بإنشاء حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بهدف ارتكاب تلك الجرائم، كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أرسل للمجني عليها عبر وسائل تقنية المعلومات مقاطع تسجيلية مرئية، وصور شخصية تنتهك خصوصيتها دون رضائها، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.