أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في بنك التعمير والإسكان، عن طرح 1760 قطعة أرض في عدد من المدن الجديدة، ضمن محور «الإسكان المتوسط»، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز «أون لاين»، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، الاشتراطات العامة للحصول على أراضي «التعمير والإسكان»، بالمدن الجديدة، وفقا لكراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وبنك التعمير والإسكان.

الاشتراطات العامة للحصول على أراضي «التعمير والإسكان» بالمدن الجديدة

1. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملًا لأحكامه.

2- لا يجوز للطرف الثاني تقسيم وتجزئة قطعة الأرض موضوع العقد نهائيا.

3. لا يجوز التنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الأخرى، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وسداد المصروفات الإدارية المقررة.

4- يحظر استعمال البناء الذي يقام على قطعة الأرض موضوع الطرح إلا لغرض السكن، وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد.

لا يجوز استعمال الأرض قبل إنشاء المبنى في أي غرض

5- لا يجوز استعمال أو استغلال قطعة الأرض قبل إنشاء المبنى لأي غرض آخر مثل تشوين وتخزين أي مواد.

6- على الطرف الثاني وحده أو وكيله الرسمي أو خلفه العام القيام بكافة الإجراءات لدى الجهات أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المهني أو توصيله بالمرافق العامة.

7- يحظر على الطرف الثاني وخلفائه استعمال قطعة الأرض كمكان للدعاية، أو الإعلان بأي شكل كان أو إنشاء أية أعمال عليها لهذا الغرض.

8- يلتزم الطرف الثاني بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للمعدلات وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009.

9- يلتزم الطرف الثاني بالنموذج المعماري للمبني المزمع إقامته على قطعة الأرض والمسلم له من قبل الطرف الأول، كما يقوم الطرف الثاني بعمل الجسات وتصميم أساسات المبنى بمعرفته مع الالتزام بألوان يحددها جهاز المدينة.

10- يلتزم الطرف الثاني بإقامة الأسوار على حدود قلعة الأرض طبقا للاشتراطات البنائية والنماذج المسلمة والترخيص الصدر.

11- عدد الأدوار أرضي وثلاث أدوار متكررة وعدد الوحدات بالدور لا يزيد عن وحدة سكنية واحدة، طبقا للنماذج المسلمة.

12- المهلة المحددة لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء وتنفيذ كامل أعمال البناء خمس سنوات من تاريخ الاستلام.