ساجدة عبيد ترد على أنباء وفاتها بطريقة تخطف الانتباه: أنا زهقت «فيديو»

أنباء تتوارد بين الحين والآخر، وتلقى صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تفيد بوفاة الفنانة العراقية الكبيرة ساجدة عبيد، أحدثها ما شهدته الفترة الماضية، من تداول أخبار بشكل مكثف عن وفاتها إثر ذبحة قلبية، تعرضت لها نتيجة ضغوطات في العمل.

ساجدة عبيد تنفي وفاتها بفيديو

زادت الأمور عن حدها، ما استدعى ساجدة عبيد، إلى الخروج بنفسها للرد على تلك الشائعات بطريقة لافتة للانتباه، إذ شاركت متابعي حسابها الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، بفيديوهات من حفل غنائي أحيته ليلة أمس، موضحة من خلاله أنها في أتم الصحة وأحسن حال.

وظهرت الفنانة العراقية، في الفيديو الذي استغرقت مدته نحو 14 دقيقة، وهي تشدو وتغني لعدد من أهم وأشهر أغنياتها، مؤكدة أنها «ضجرت» وملت من أخبار الوفاة التي تطاردها.

من هي ساجدة عبيد؟

ساجدة عبيد، فنانة عراقية كبيرة، وتعد من أهم مطربات بلاد الرافدين، ولها شعبية جارفة فى العراق وعدد من البلدان الخليجية، حيث بدأت مشوارها الفني منذ نعومة أظافرها، وكانت البداية عام 1978 بإطلاق أغنية «يتيمة».

وقدمت المطربة التي دائما ما تتصدر شائعات وفاته تريندات مواقع التواصل ومحركات البحث، خلال مسيرتها الفنية، مجموعة من أبرز الأغاني باللهجة العراقية، لعل أبرزها: «انكسرت الشيشة»، «خالة ويا خالة»، «هذا الحلو كاتلني»، «أنا أرد أعوف كل هلي»، بخلاف تميزها بغناء المواويل العراقية الحزينة والطربية.

أدت ساجدة، أيضا، دورا كبيرا في إعادة تقديم المقامات الموسيقية العراقية مرة أخرى، لكن بأسلوبها الخاص الذي نال إعجاب العراقيين، وشاركت في مهرجانات غنائية محلية وعربية ودولية، عديدة، في مقدمتها: «مهرجان بابل الدولي»، و«مهرجان لوزان تحت الأرض للأفلام والموسيقى».