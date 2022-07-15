بعد انتشار شائعات وفاتها.. من هي الفنانة ساجدة عبيد؟

من هي الفنانة ساجدة عبيد؟.. سؤال تكرر بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار أخبار عن وفاة الفنانة العراقية البالغة من العمر 64 عامًا، وهو الأمر الذي نفته عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «الأخبار اللي تنشر عن وفاتي دون الرجوع إلى حساباتي الرسمية، كلها تبحث عن التفاعل فقط، ناس ضعيفة ما تخجل، لا عندها حياء أو كرامة».

وبالنسبة للذين لا يعرفون من هي الفنانة ساجدة عبيد، فهي مطربة عراقية اشتهرت بتقديم الأغاني الشعبية والتراثية، وقدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية من أشهرها أغنية «انكسرت الشيشة»، وبدأت الغناء وهي في الـ12 من عمرها ولكن بدايتها الحقيقية في عالم الغناء كانت عام 1978، إذ قدمت نفسها للجمهور بأغنية «يتيمة».

من هي الفنانة ساجدة عبيد؟

وعن إجابة سؤال من هي الفنانة ساجدة عبيد، أجاب الجمهور العراقي والعربي عنه، بأنها نجحت في جمع الشعب العراقي على حبها بالرغم من حالة الانقسام السياسي التي يعيشها، إذ يصفها البعض بـ «صوت العراق الشعبي»، بعد ما قدمت أعمالًا بأسلوب مغاير عن جميع الفنانين العراقيين وشاركت في مجموعة كبيرة من المهرجانات المحلية والإقليمية منها مهرجان بابل الدولي.

الفنانة ساجدة عبيد.. «صوت العراق الشعبي»

وحتى الآن ومع بلوغها الـ 64 عامًا، تواصل الفنانة ساجدة عبيد مسيرتها الفنية، إذ كشفت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي عن مجموعة من الحفلات التي تحييها على مدار الأيام المقبلة، وذلك ردًا على شائعة وفاتها التي انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت «عبيد» عن جدول حفلاتها، إذ تحيي حفلًا بتاريخ 25 يوليو الجاري في نادي اليرموك الترفيهي مع عدد من الفنانين، كما تقدم حفلًا للسيدات فقط بتاريخ 28 يوليو الجاري، ونشرت عددًا من من الفيديوهات من حفلاتها عبر حسابها.