طلاب المحافظات يودعون امتحانات الثانوية العامة.. شماريخ ورقص وزغاريد (صور)

عبر طلاب الثانوية العامة بالمحافظات عن فرحتهم بانتهاء ماراثون الامتحانات اليوم، بأداء امتحانات الفلسفة والمنطق والأحياء والاستاتيكا، عبر ترديد الأغاني وإطلاق الزغاريد.

زغاريد في القليوبية

وشهد محيط لجنة الثانوية بنات بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، احتفالات وزغاريد ورقص من الطالبات وأولياء أمورهم، فرحا بانتهاء الماراثون، وظلت الطالبات يطلقن الشماريخ وبخاخات الفوم بجانب الرقض وترديد الأغاني الشعبية فرحا بانتهاء الامتحانات، مؤكدين أن مستوى الإمتحانات اليوم لايهم بقدر فرحة الإجازة والتخلص من ضغط الثانوية العامة.

في سياق متصل، تباينت ردود الأفعال حول امتحانات الثانوية اليوم للشعبيتين العلمية والأدبية، حيث أكد طلاب علمي رياضة أن الامتحان طويل ويحتاج لوقت، فيما عبر طلاب الأدبي عن سهولة الفلسفة والمنطق، وأكد طلاب العلمي علوم أن امتحان الأحياء كان صعب.

لاشكاوى في آخر يوم ثانوية عامة

فيما أعلنت غرفة عمليات الثانوية العامة بالمحافظة، أن الامتحانات مرت بسلام وهدوء اليوم في 112 لجنة، ولم يحدث ما يعكر صفوها، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى.

قبلات وأحضان في الغردقة

وفي الغردقة، خرجت طالبات مدرسة الغردقة الثانوية بنات اليوم الخميس عقب انتهاء الامتحانات، وعبرن عن سعادتهن بإطلاق بالزغاريد والرقص والأغاني خارج محيط اللجان، ورددن كلمة «فركش»، واستقبلهن أولياء الأمور بالأحضان.

وأوضحت أشرقت أبو العزم الطالبة بالقسم الأدبي، أن بعض أجزاء امتحان المنطق كان صعبة وغير مباشرة، ولكن الجميع سعيد اليوم بانتهاء الامتحانات التي كانت شاقة.

«طبل» في كفر الشيخ

وأنهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، مارثوان الامتحانات، ورصدت «الوطن» فرحة غامرة بينهم، حيث أطلقت بعض الطالبات الزغاريد، بينما قام الطلبة بالرقص والطبل فرحاً بنهاية مرحلة الثانوية العامة.

وقال الطالب عبد الرحمن عثمان، إن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة كانت قائمة على الفهم، والوقت كان مناسبا للإجابة.

وأوضح الطالب أحمد ياسر، أنه سعيد بإنهاء امتحانات الثانوية العامة، ويستعد لبداية جديدة، ويتمنى النجاح والتوفيق والالتحاق بكلية الطب البشرى أو طب الأسنان.

دخان ملون وبالونات في بورسعيد

شهد محيط مدرسة بورسعيد الثانوية بنات ببورسعيد احتفالات للطلاب مع أولياء الأمور، روقصو على أنغام الطبل والمزمار، وأطلقوا الدخان الملون، ورفعوا البالونات، وتبادلوا الأحضان، داعين الله أن ينهي كابوسا دام عاما كاملا.

كما استكمل الطلاب الاحتفال في حديقة المنتزه بحي العرب، وسط تأمين من رجال الشرطة بمديرية أمن بورسعيد وسيارات الإسعاف.

ألعاب ثلجية في سوهاج

وحتفل طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج بانتهاء امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي 2021 /2022، بإطلاق الزغاريد والألعاب الثلجية والألوان، وكذلك صيحات الفرح والسعادة بانتهاء إمتحانات الثانوية العامة.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، شدد طوال أيام امتحانات الثانوية العامة على توفير أقصى سبل الراحة للطلاب، وإزالة إشغالات والباعة الجائلين، حيث وجه تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والأحياء برفع الإشغالات يوميا، وتنظيف الإطار العمرانى للمدارس التى يتم داخلها إمتحانات الثانوية العامة.