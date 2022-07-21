بروتوكول تعاون لاستغلال مصنع مغلق في الفيوم لإتاحة فرص عمل لـ3676 سيدة

وقّعت وزارتا قطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع الدكتورة هبة حندوسة، رئيس المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، لاستغلال مصنع غزل مغلق منذ سنوات بمحافظة الفيوم.

ويستهدف التعاون توفير فرص تشغيل لعدد 3676 سيدة، وفي إطار جهود الدولة لتخريج المستفيدين من الدعم النقدي «تكافل»، وعدم الاعتماد عليه فقط، من خلال توفير فرص كسب ودخل شهري منتظم وحمايتهم تأمينيا، والتوسع في تنمية مهاراتهم ودمجهم بقوة في سوق العمل.

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنّ استغلال الأصول يعد أحد محاور استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، إذ إنّ المشروع محل البروتوكول يتمثل في استغلال مصنع بمساحة 21 ألف متر مملوك لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وتأهيله لإنشاء مجمع صناعي للملابس الجاهزة بمحافظة الفيوم، في صورة مجموعة من الورش للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لخلق فرص عمل وتحقيق أفضل استفادة من أحد الأصول غير المستغلة.

فرص عمل في قطاع الملابس الجاهزة

وأوضح وزير قطاع الأعمال أنّ الملابس الجاهزة من أكثر الصناعات خلقا لفرص العمل، وأنّ الفيوم من أكثر المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث، اللاتى يمثلن فئة العمالة المطلوبة لصناعة الملابس الجاهزة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص من موردين ومنفذين ومشترين بقطاع المفروشات والملابس الجاهزة.

التمكين الاجتماعي والاقتصادي

وأوضحت الدكتورة هبة حندوسة، ممثلة المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، إلى أنّ المؤسسة أهلية تعمل في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا، ولديها سابقة أعمال وخبرة تزيد على 10 سنوات فى تنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي، ويتوقع أن يوفر المشروع فرصة تشغيل لنحو 3000 عامل أغلبهم من السيدات والفتيات.

ومن المقرر أن تتولى وزارة قطاع الأعمال العام تجهيز المصنع التابع لها بمحافظة الفيوم إنشائيا ليسع 14 ورشة إنتاج منفصلة تصلح لصناعة الملابس الجاهزة، حيث جرى تأجير 10 ورش منها بالفعل لمؤسسة النداء التي تتولى إدارة وتنفيذ المشروع محل البروتوكول، ضمن برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إضافة الى 4 ورش أخرى يتم تأجيرها لمستثمر خارج إطار البروتوكول، لتأثيث الورش والتشغيل، بعد تدريب العاملين.

كما تتولى الوزارة ترشيح وتعريف مؤسسة النداء بعدد من مصنعي ومصدري الملابس الجاهزة للتعاقد على تشغيل الورش / المشروعات الصغيرة، وشراء إنتاجهم للوفاء باحتياجات السوق المحلي أو لأغراض التصدير.

وتموّل وزارة التضامن المشروع من خلال برنامج فرصة، مع الإشراف والمتابعة علي تنفيذ الطرف الثالث «مؤسسة النداء»، لالتزاماته بتنفيذ وادارة المشروع، إضافة إلى تقديم حزمة متكاملة للأفراد العاملين بالمصنع والمنتظر تخريجهم من برنامج تكافل، بعد 6 أشهر من بدء عملهم، مع أهمية شمولهم في التأمينات الاجتماعية، وحصول السيدات على رعاية الصحة الإنجابية وأدوات تنظيم أسرة مجانية، والتحقق من استمرار أطفالهم بالمدارس، إضافة إلى السعي في إنشاء أكثر من حضانة بجوار المصنع لتسهيل ظروف عمل السيدات.

وتستخدم مؤسسة النداء المنحة التي تم تخصيصها لها من وزارة التضامن في إطار برنامج فرصة، واختيار السيدات الصالحات للعمل في المشروع وتنفيذ التدريب اللازم لهن من حيث الجوانب الفنية (صناعة الملابس الجاهزة)، والإدارية (ريادة الأعمال)، إلى جانب توريد وتركيب الآلات والماكينات للوحدات الإنتاجية في الورش العشرة المؤجرة لها.

وتتولى أيضا تأسيس شركة لكل وحدة إنتاجية (أو أكثر) واختيار أفضل السيدات –من بين العاملات في كل ورشة– اللاتي يتمتعن بمهارات ريادة الأعمال، للمشاركة في إدارة المشروع مستقبلا، ضمانا للاستدامة، والتعاقد مع مستثمرين من القطاع الخاص في مجال صناعة وتصدير الملابس الجاهزة، لشراء وتسويق منتجات الورش المخصص إنتاجها لكل منهم.