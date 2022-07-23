مستشار كلية القادة والأركان: 23 يوليو من أهم ثورات القرن العشرين

قال اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، إنّ ثورة 23 يوليو من أهم ثورات القرن العشرين، لأنها ساعدت كل الدول الأفريقية والعربية والأسيوية في القضاء على الاستعمار، حيث كانت مصر رائدة في هذا المجال على المستويين الاقليمي والدولي.

ثورة 23 يوليو كانت لها أهداف مهمة

وأضاف مستشار كلية القادة والأركان خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هذه الثورة العظيمة كانت لها أهداف مهمة وكان لها امتداد وهي ثورة 30 يونيو، إذ أنهما يتشابهان في الانحياز للطبقات الفقيرة، فقد قضت ثورة 23 يوليو على النصف بالمائة، بينما قضت ثورة 30 يونيو على العشوائيات».

الثورتان عملتا على تحقيق العدالة الاجتماعية

وتابع مستشار كلية القادة والأركان: «الثورتان عملتا على تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل مبادرة حياة كريمة لصلاح 58 مليون مواطن مصري بتكلفة تفوق الـ700 مليار جنيه والمساواة بين الطبقات، وهناك أيضا التشابه في المشروعات التنموية، مثل تاميم قناة السويس والسد العالي، والآن أصبح لمصر أكثر من 6 آلاف مشروع تبلغ تكلفتها 8 تريليونات جنيه».

الثورتين كانتا متشابهتين في تحقيق نظرية الدفعة القوية

وأشار مستشار كلية القادة والأركان، إلى أن الثورتين كانتا متشابهتين في تحقيق نظرية الدفعة القوية، وهي انتشارات الاستثمارات في كل ربوع الوطن، مثل قصور الثقافة في الريف والاستثمارات في سيناء بتكلفة 195 مليار جنيه لـ 312 مشروعًا.