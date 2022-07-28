أبرز تصريحات مدبولي.. الرئيس يوجه بتطبيق حزمة حماية المواطن في أسرع وقت

تنشر «الوطن» أبرز تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر المجلس في مدينة العلمين الجديدة، منذ قليل، والذي أكد خلاله حرص الدولة على دعم المواطنين، والوقوف بجانب أهالينا في ظل الظروف الاستثنائية الاقتصادية التي يمر بها العالم، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم: تنفيذ حزمة الحماية الجديدة خلال شهر

وتضمنت تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أن الدولة تسعى لتطبيق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس في أسرع وقت بتوجيهات من الرئيس، متوقعا بدءا تنفيذها خلال شهر بحد أقصى.

وقال مدبولي، إنّ الدولة تعمل حالياً لاتخاذ الإجراءات اللوجستية والترتيبات الخاصة بتنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة، لافتاً إلى أن الإجراءات تتضمن استخراج بطاقات ميزة أو بطاقات إلكترونية لمن لا يمتلكونها، إضافة لصرف مبلغ الدعم الشهري الإضافي البالغ 100 جنيه على بطاقات التموين لمدة 6 أشهر.

12 مليار جنيه تكلفة حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية الجديدة، تتضمن مبالغ مالية تتراوح ما بين 11 إلى 12 مليار جنيه، مؤكدًا أن كميات السلع الإضافية التي سيتم شراؤها بمبالغ الدعم الجديدة لن تؤثر على المخزون الاستراتيجي من السلع، وأنه آمن تمامًا.

وشدد مدبولي على أنّ الدولة عملت على زيادة المبالغ المالية المخصصة للدعم من 290 مليار جنيه في العام المالي 2015/ 2016؛ لتصبح 490 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد التي بدأ تنفيذها، خلال شهر يوليو الجاري.

ولفت إلى وجود قرابة 10.5 مليون مواطن يصرفون معاشات تتكلف 288 مليار جنيه، إضافة للمبالغ المتعلقة بدعم الخبز، والتموين، والمعاشات، فضلًا عن صرف 22 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام لصالح 4.1 مليون أسرة، فضلًا عن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي.

الحكومة ستقدم دعما نقديا لقرابة 20% من الأسر المصرية

ولفت إلى أنّ عدد المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بعد توجيه الرئيس السيسي بضم أعداد تتراوح بين 900 إلى مليون أسرة جديدة سيصبح قرابة 5 مليون أسرة، بما يقارب 20% من الشعب المصري، موضحاً أن المليون أسرة الجدد سيتكلف دعمهم 5.5 مليار جنيه في العام، وأن الدولة ستتحمل تكلفة دعم 500 ألف أسرة منهم، والمجتمع المدني الـ500 ألف الأخرين.

وأوضح مدبولي أن هناك نحو مليار جنيه ستعمل الدولة على ضخهم شهرياً لمدة 6 أشهر في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مثل كبار السن، والمطلقات، والأرامل، والحد الأدنى للدخل، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاشات تكافل وكرامة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة بالدعم الشهري الاستثنائي لمدة الـ6 أشهر، سيبلغ 9.1 مليون أسرة، بإجمالي 36.5 مليون مواطن، مشيراً إلى وجود قرابة 620 ألف أسرة ليس لديهم بطاقة تموين أو بطاقات ميزة أو المعاشات، وسيتم استخراج تلك البطاقات لهم خلال الشهر، مشيراً للعمل لتوفير هذا الدعم للمستحقين بكافة أوجه الصور الممكنة، وبأسرع وقت ممكن.

وشدد على وجود قاعدة بيانات دقيقة جداً للفئات الأكثر احتياجاً في مصر عملت عليها الحكومة، موضحاً أن الدعم سيصرف في صورة سلع من الحزم التموينية بإجمالي 100 جنيه لكل أسرة، موضحاً أن قاعدة البيانات عملت عليها كل جهات الدولة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

نأمل في أن تنقشع الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الأشهر الست المقبلة

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن أمله بأن تنقشع الأزمة العالمية خلال مدة الـ6 أشهر، مشيراً لوجود 9.1 مليون أسرة سيستفيدوا بهذا الدعم الاستثنائي من أصل 23 مليون أسرة لديهم بطاقات تموينية، وذلك بناءًا على معايير استهداف «الأكثر احتياجاً».

وأشار إلى وصول الاحتياطي الاستراتيجي المصري من القمح وصل لرقم غير مسبوق، وهو 7 أشهر كاملة، مشيراً إلى أن احتياطي السلع الاستراتيجي مؤمن، وأن صرف مبلغ الـ 100 جنيه الذي سيتوفر ضمن حزمة الحماية الاجتماعية سيكون في صورة سلع تموينية.

ضم مليون أسرة جدد لمعاش تكافل وكرامة بصفة دائمة

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم بيع 2 مليون كرتونة سلع غذائية على مدار الـ6 أشهر المقبلة بسعر 50 جنيهاً، رغم أن تكلفتها 120 جنيهاً، موضحاً أن الدولة ستتحمل باقي التكلفة لكل كرتونة، والبالغة 70 جنيهاً.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن المليون أسرة الجدد الذين سينضمون لمعاش تكافل وكرامة سيكونوا بصورة دائمة، وليس لفترة الـ6 أشهر، والتي ستشهد دعماً بمبلغ الـ100 جنيه أو الكراتين الغذائية.