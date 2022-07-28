مدبولي: توفير مليوني كرتونة سلع للمواطنين بأقل من نصف سعرها شهريا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه ببيع مليوني كرتونة سلع غذائية للمواطنين شهريُا على مدار الـ6 أشهر المقبلة، بأقل من نصف سعرها وتكلفتها.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أنّ تكلفة الكرتونة 120 جنيهًا، وأن الرئيس وجه ببيعها بسعر 50 جنيها للمواطن، على أن تتحمل الدولة 70 جنيهًا من تكلفة كل كرتونة.

وشكر رئيس الوزراء، المجتمع المدني لمساعدة الدولة؛ لمواجهة العبء وإزالة ما يمكن إزالته من أعباء عن كاهل المواطن، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.

مدبولي: الدولة تتحمل نفقات 500 ألف أسرة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنّ الدولة تتحمل أكبر عبء من على كاهل المواطن، ولا يتم تمرير أي شيء وإلا وهو خارج عن إرادة الحكومة، مشيرا إلى أنّ المجتمع المدني ضخ 3.5 مليار جنيه مساهمات لدعم الأسر الفقيرة مع جهود الدولة، مشيراً إلى أن الدولة ستتحمل نفقات 500 ألف أسرة التي سيتم ضمها لمعاش تكافل وكرامة، والمجتمع المدني من 400 إلى 500 ألف أسرة.

3 مليارات جنيه لدعم الأسر

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص مبالغ من الاحتياطي النقدي للطوارئ المتاح للدولة بقيمة 3 مليارات جنيه لتمويل هذا الأمر.