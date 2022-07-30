دفن طالب لقي مصرعه غرقا في الرياح التوفيقي بكفر شكر

أمرت جهات التحقيق في مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن طالب لقي مصرعه أثناء الاستحمام في مياه الرياح التوفيقي هربا من الحر، إذ جرفه التيار ولقي مصرعه في الحال.

واُنتشلت الجثة، وبمناظرتها تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، فيما شيع الأهالي جثمان الراحل لمثواه الأخير.

انتشال جثة غريق كفر شكر

وكانت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية تمكنت من انتشال جثمان طالب غرق في مياه الرياح التوفيقى بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر أثناء الاستحمام، هربا من حرارة الجو، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب مناظرة الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد غرق الطالب «حسين ، م ، ح»، 15 عاما، مقيم بقرية كفر عزب غنيم التابعة لمدينة كفر شكر داخل مياه الرياح التوفيقي بقرية أسنيت بطريق «بنها - المنصورة».

تحريات واقعة غريق كفر شكر

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية وفريق «غواصين الخير»، وتم انتشال الجثمان من أمام منطقة عزبة السيسي بكفر شكر، ونُقلت الجثة إلى مستشفى كفر شكر لاتخاذ اللازم وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان وطلبت تحريات المباحث.